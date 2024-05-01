ЦБ Азербайджана огласил прогноз средней цены на азербайджанскую нефть на 2024-2025 годы (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:43)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднюю цену одного барреля нефти в 2024 году на уровне 85,7 доллара США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В 2025 году средняя цена одного барреля нефти прогнозируется на уровне 83,5 доллара США. В свою очередь, цены на газ прогнозируются на уровне 281 доллар США за тысячу кубометров на этот год и 299 долларов США на следующий год", - подчеркнул он.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана базовая цена барреля нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что ЦБА первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!