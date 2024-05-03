Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 мая

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8246 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8246 1 австралийский доллар AUD 1,1176 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3326 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0916 100 южнокорейских вон KRW 0,1247 1 чешская крона CZK 0,0731 100 чилийских песо CLP 0,1796 1 китайский юань CNY 0,2348 1 датская крона DKK 0,2447 1 грузинский лари GEL 0,6353 1 гонконгский доллар HKD 0,2176 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1333 100 индонезийских рупий IDR 0,0106 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1566 1 швейцарский франк CHF 1,8691 1 израильский шекель ILS 0,4573 1 канадский доллар CAD 1,2439 1 кувейтский динар KWD 5,525 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0192 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3587 1 мексиканский песо MXN 0,1001 1 молдавский лей MDL 0,0964 1 египетский фунт EGP 0,0355 1 норвежская крона NOK 0,1548 100 узбекских сомов UZS 0,0134 1 польский злотый PLN 0,421 1 российский рубль RUB 0,0185 1 сингапурский доллар SGD 1,2563 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2408 1 турецкая лира TRY 0,0525 1 тайваньский доллар TWD 0,0526 1 таджикский сомони TJS 0,1553 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,043 100 японских йен JPY 1,1115 1 новозеландский доллар NZD 1,0146

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