Уже существует некоторая синергия между работой по борьбе с изменением климата и закупками - Ноэль О'Брайен

ТБИЛИСИ /Trend/ - Уже существует некоторая синергия между работой по борьбе с изменением климата и закупками.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор по вопросам изменения климата в департаменте изменения климата и устойчивого развития Азиатского банка развития (АБР) Ноэль О'Брайен, выступая на панельных дискуссиях на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Уже существует некоторая синергия, и с нашей точки зрения, потенциал огромен. Что более важно, такой подход к закупкам позволяет нам справляться с изменениями на системном уровне. Таким образом, когда решения о закупках соответствуют таким целям, они обладают потенциалом стимулировать изменения, а также способствовать инновациям в цепочке поставок.

Я думаю, что у нас уже есть очень расширенное представление о роли, которую могут играть министерства финансов в отношении государственных закупок. Мы видим, что это взаимодействие с министерством финансов имеет решающее значение для расширения масштабов воздействия на климат. АБР уже начал инициативу, в рамках которой мы согласовываем нашу работу с глобальной коалицией министров финансов по действиям в области климата. И мы работаем с рядом региональных сетей, потому что считаем это важным подходом к достижению этих изменений.

Недавно мы запустили финансовый механизм по обеспечению устойчивости к изменению климата для Азиатско-Тихоокеанского региона. И это направлено на укрепление потенциала министерств финансов по расширению и согласованию финансирования с низким уровнем выбросов и устойчивым к изменению климата развитием. Недавно мы заключили конкретное политическое соглашение с Ассоциацией министров финансов стран АСЕАН, и мы с нетерпением ждем масштабирование этого процесса на другие регионы, включая Центрально-Западную Азию, а также Тихоокеанский регион и Южную Азию»,- сказала она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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