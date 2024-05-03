Влияние многосторонних банков развития непропорционально их объему финансирования - Джефф Тейлор

ТБИЛИСИ /Trend/ - Влияние многосторонних банков развития непропорционально их объему финансирования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель генерального директора и главный специалист по закупкам отдела закупок, портфеля и финансового управления Азиатского банка развития (АБР) Джефф Тейлор, выступая на панельных дискуссиях на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"На самом деле влияние многосторонних банков развития (МБР) непропорционально их объему финансирования. Мы платим за то, чтобы играть роль лидера, подавать пример или давать советы многим нашим странам-членам. И мы, как члены сообщества МБР, обязаны взять на себя роль лидера в этом, а не реактивную роль, и действовать на опережение. Это часть эволюции МБР.

Я упомянул старый способ закупок, безрисковый способ. Мы все, как группа МБР, очень усердно работаем над тем, чтобы отойти от этой старой модели. Это непросто, но процесс идет полным ходом и он необратим. Все началось с концепции соотношения цены и качества. И теперь мы понимаем, что устойчивость - это ценность, и мы должны включить это в наши подходы. И у нас есть уникальное понимание этого", - отметил он.

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