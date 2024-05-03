АБР ведет переговоры с Азербайджаном о разработке плана действий по сотрудничеству в области устойчивых закупок - Джефф Тейлор

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР ведет переговоры с Азербайджаном о разработке плана действий по сотрудничеству в области устойчивых закупок.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора и главный специалист по закупкам отдела закупок, портфеля и финансового управления Азиатского банка развития (АБР) Джефф Тейлор, в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Мы проводим консультации с правительством Азербайджана. А затем на основе этого мы составим соглашение и план действий. АБР провел диагностику в этой сфере в Азербайджане. Устойчивые закупки – это развивающаяся практика. Я могу использовать пример Индии. Индия ввела зеленую профессиональную сертификацию для экологически чистых продуктов. Существует ряд подобных инициатив, и мы рассматриваем их с оппортунистическим подходом, и когда мы их увидим, мы их поддержим. И мы будем более чем рады поддержать Азербайджан. Я уверен, что там реализуются инициативы, достойные дополнительной поддержки и внимания», - сказал он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.