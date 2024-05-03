Вице-президент АБР о проектах, пригодных для финансирования

ТБИЛИСИ /Trend/ - В проектах в сфере борьбы с изменениями климата происходят определенные изменения, которые делают их вполне пригодными для финансирования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам Вице-президент по рыночным решениям АБР Бхаргав Дасгупта в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Итак, типичные солнечные панели. Я не думаю, что нужно какое-либо льготное капитальное финансирование, чтобы добиться положительного результата в сфере финансирования. Проекты, которые выбираются для финансирования разрабатываются в наиболее развивающихся областях.

Это новые технологии, которые очень важны в долгосрочной перспективе, но бизнес не масштабируется до уровня, на котором затраты снизились бы, чтобы сделать их коммерчески жизнеспособным без некоторой поддержки»,- сказал он.

Он отметил, что если посмотреть на солнечные панели 10 лет назад, они не были коммерчески жизнеспособными без какой-либо потребительской обусловленности.

«Поэтому, когда я говорю о рентабельности, мы по-прежнему заинтересованы в финансировании этих проектов»,- добавил он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.