Азиатскому фонду развития выделят $5 млрд для поддержки наиболее уязвимых групп населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ТБИЛИСИ /Trend/ - Доноры и Азиатский банк развития (АБР) договорились о пополнении Азиатского фонда развития (ADF) и Специального фонда технической помощи (TASF) на сумму 5 миллиардов долларов, сообщает Trend.

Обязательство было принято на 57-м ежегодном заседании АБР.

Средства будут направлены на поддержку грантовых операций в течение 2025–2028 годов. Пополнение ADF 14 примерно на 22% превышает сумму в $4,1 млрд, доступную в ADF 13, и предоставит соответствующим членам АБР самый большой за всю историю объем грантов ADF. TASF 8 предоставит гранты, которые помогут подготовить проекты, нарастить потенциал и предоставить технические или политические консультации.

«Гранты важны как никогда, поскольку наши беднейшие и наиболее уязвимые страны-члены стремятся обратить вспять недавние неудачи в развитии и принять срочные меры по борьбе с климатическим кризисом», — сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Это пополнение демонстрирует продолжающееся партнерство доноров ADF с АБР для решения насущных проблем развития тех, кто больше всего в этом нуждается, добавил он.

ADF 14 уделяет приоритетное внимание целенаправленной помощи малым островным развивающимся государствам, которые особенно уязвимы, в частности касательно изменения климата, а также странам, находящимся в нестабильных ситуациях и затронутых конфликтами.

ADF 14 продолжит играть решающую роль в поддержке адаптации к изменению климата и снижению риска стихийных бедствий.

Более $2,5 млрд, или 51% пополнения будут профинансированы за счет взносов доноров, в том числе двух новых стран: Армении и Грузии. АБР значительно увеличит трансферты чистой прибыли в ADF: с чуть менее 1,2 млрд долларов США в ADF 13 до почти 1,6 млрд долларов США в ADF 14, т.е. это увеличение на 35%.

Остальные 0,9 миллиарда долларов будут включать трансферты из предыдущих циклов ADF и доходы от инвестиций в ликвидность. Параллельно АБР намерен предоставить льготные кредиты на сумму 16,7 млрд долларов США с очень низкими процентными ставками и длительными периодами погашения в течение периода действия АDF 14. В целом, АБР сможет предоставить более 8 долларов США в виде грантов и льготных кредитов на каждый доллар донорских взносов.