АБР поддерживает Грузию в превращении в регионального хаба - Президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР поддерживает Грузию в превращении в регионального хаба.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) Президент АБР Масацугу Асакава.

«АБР является одним из крупнейших партнеров Грузии. Мы выделили более 3,9 миллиардов долларов США Грузии в виде кредитов, грантов технической помощи.

Наша стратегия по страновому партнерству охватывает три основных направления: экономическое развитие, социальное развитие развитие государственного управления. Мы продолжим поддерживать Грузию. В свете расположения Грузии между западом и востоком, мы поддерживаем региональное сотрудничество. Мы поддерживаем Грузию в том, чтобы она стала региональным центром», - сказал он.

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