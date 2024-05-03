АБР стремится достичь устойчивого будущего для Южного Кавказа - Президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР стремится достичь устойчивого будущего для Южного Кавказа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) Президент АБР Масацугу Асакава.

«АБР следит за ситуацией в Грузии. Политическая стабильность имеет основополагающее значение для процветания. Гражданские общества имеют решающее значение. АБР сотрудничал с различными видами гражданских общество. Это партнерство имеет решающее значение для улучшения управления. Мы стремимся достичь устойчивого будущего для этого региона»,- сказал он.

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