Банки развития должны помогать странам решать эти глобальные проблемы - Алексия Латорт

ТБИЛИСИ /Trend/ - Банки развития должны помогать странам решать эти глобальные проблемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Алексия Латорт, Заместитель Министра по Международной стратегии развития, Министерство финансов США, в ходе панельных дискуссий в рамках ежегодного собрания АБР.

«Виды проблем, с которыми страны сталкиваются сегодня, отличаются от тех, с которыми страны сталкивались, когда были созданы Бреттон-Вудские учреждения. И это факт, что у нас есть эти большие глобальные проблемы, которые не только угрожают обратить вспять достижения в области развития, они уже обращают вспять достижения в области развития, и изменение климата является одним из таких примеров с ужасными последствиями для всех аспектов общества и экономики. Банки развития должны помогать странам решать эти глобальные проблемы, изменение климата, а также пандемии, нестабильность и конфликты.

Для меня самый большой риск для развития заключается в том, если мы перестанем уделять этой повестке дня политическое внимание и глубокую техническую работу. Ему необходимо постоянное внимание, чтобы действительно полностью выполнить свои обещания. С учетом сказанного, что мы сделали за год? Таким образом, повестка дня действительно сосредоточилась на четырех основных направлениях. Обновление миссии и видения МБР для интеграции этих глобальных проблем. Обновление структур стимулирования МБР. Обновление своих операционных моделей. И обновление и укрепление их финансового потенциала. Мы многое сделали коллективно», - сказала она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.