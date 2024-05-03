АБР ведет работу по устранению валютных рисков в странах-членах - Рэйчел Томпсон

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР ведет работу по устранению валютных рисков в странах-членах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала исполнительный директор АБР по Австралии, Азербайджану, Камбодже, Грузии, Гонконгу, Китаю, Кирибати, Федеративным штатам Микронезии, Науру, Палау, Соломоновым островам и Тувалу Рэйчел Томпсон, выступая на панельных дискуссиях на тему «Дорожная карта развития АБР: обновление Стратегии 2030» в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Вы не решите проблему, занимая наблюдательную позицию. И поэтому я думаю, что в основе того, что мы действительно пытаемся сделать с помощью этого промежуточного обзора нашей основной корпоративной стратегии, находится определение того, как мы, как организация, собираемся выйти за рамки наблюдения за проблемой и предложить подлинные решения, которые будут преобразовательными для всего общества наших стран-членов. Думаю, что один из вопросов, который, безусловно, был бы очень значимым для многих стран-членов, - это размышления о том, как мы можем сделать больше, чтобы помочь им справиться с валютными рисками. Я думаю, что мы начинаем этот процесс", - сказала она.

Томпсон также подчеркнула, что АБР может сделать еще больше, чтобы получить финансирование из других источников.

"Мы думаем, как мы можем помочь странам-членам создать больше финансового пространства для осуществления действий, которые соответствуют их национальным планам и нашим стратегическим амбициям. В частности для адаптации действительно потребуются гранты, и я думаю, что это определенно настоятельная просьба к странам-членам Тихоокеанского региона, которые первыми укажут, что они критически подвержены воздействию проблем. Я думаю, что мы как учреждение можем сделать еще больше, чтобы помочь получить финансирование из других источников", - добавила она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания АБР, которое проходит со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.