АБР выделяется как инновационный лидер в области трансформации - Келли Симс Галлахер

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР выделяется как инновационный лидер в области трансформации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала временно исполняющий обязанности декана и профессор по энергетической и экологической политике школы Флетчера (Университет Тафтса) Келли Симс Галлахер, выступая на панельных дискуссиях на тему «Дорожная карта развития АБР: обновление Стратегии 2030» в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

«Трансформация, которую пытается осуществить АБР, является сложной задачей. И я думаю, что АБР выделяется как инновационный лидер в этой области, решая эту задачу. Считаю, что трансформация редко происходит посредством внешних потрясений. Трансформация почти всегда должна идти изнутри. И тот факт, что АБР решил заняться некоторыми из своих внутренних проблем, полагаю, на самом деле является признаком истинного мужества. Работа, которую мы проделываем в рамках совместной программы, началась с попытки подумать о том, как АБР работает внутри страны», - сказала она.

Галлахер подчеркнула, что у АБР имеется много политических и финансовых решений.

"Но я думаю, что в основе этой проблемы лежат люди. Люди укореняются в привычках, действуют так, как они привыкли, так, как они делали это на протяжении всей своей карьеры. И я считаю, что наша цель в совместной программе заключалась в том, чтобы подумать о том, как АБР может мыслить по-другому, работать вместе, несмотря на разрозненность, и находить новые решения. Это требует смелости, чтобы иметь возможность сделать шаг назад и подумать об этом. И мы хотели попытаться дать возможность АБР, дать возможность командам добиться успеха в этом стремлении. Таким образом, нашими двумя ключевыми целями программы были интеграция обучения знаниям о климате, с обучением лидерству и трансформационным изменениям, и попытка объединить эти две вещи, чтобы иметь возможность решить эту проблему. А затем создать внутри АБР культуру сотрудничества и межсистемного мышления, практикуя новые способы работы. И это действительно сводилось к командной работе", - добавила она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.