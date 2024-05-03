Необходимо придать гораздо большую ценность отзывному капиталу - Алексия Латортю

ТБИЛИСИ /Trend/ - Необходимо придать гораздо большую ценность отзывному капиталу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала помощник министра по международной торговле и развитию министерства финансов США Алексия Латортю, выступая на панельных дискуссиях на тему «Дорожная карта развития АБР: обновление Стратегии 2030» в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

Отзывной капитал - часть капитала банка, сформированная из акций, на которые подписались акционеры, но которые подлежат оплате только при наступлении определенных условий; выступают своего рода гарантийным фондом, предназначенным для покрытия обязательств банка.

По словам Латортю, программа развития также касается акционеров, развития ими самих себя, в том числе в плане принятия рисков.

«Сотрудничество – это не только увеличение совместного финансирования, это также касается отзывного капитала. Существует реальная возможность того, что мы сможем придать гораздо большую ценность отзывному капиталу, заложенному в модель финансирования международных банков развития (МБР). Но если МБР будет действовать в одиночку, ничего не произойдет», - сказала она.

Помощник министра добавила, что кредитно-рейтинговые агентства наблюдают за этим движением, и они уже официально заявили о том, что именно МБР как группа уделяют этому больше внимания.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.