Необходимо помочь частному сектору в участии в наиболее сложных сферах - вице-президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Необходимо помочь частному сектору участвовать в наиболее сложных сферах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент по рыночным решениям АБР Бхаргав Дасгупта, выступая на панельных дискуссиях на тему «Дорожная карта развития АБР: обновление Стратегии 2030» в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

«Поддержка частному сектору должна осуществляться за счет благотворительного капитала, грантовых фондов, которые у нас есть, льготного капитала, который мы получаем из всех источников. Нам нужно это, чтобы частный сектор мог участвовать в некоторых наиболее сложных областях, которые сегодня не являются коммерчески жизнеспособными. Но именно эту роль мы должны сыграть, найти путь, чтобы это произошло в нужном темпе. И это то, что мы должны попытаться как можно скорее активизировать»,- сказал он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.