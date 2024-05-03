Нужно обеспечить баланс между адаптацией и смягчением последствий изменения климата - министр окружающей среды Бангладеш

ТБИЛИСИ /Trend/ - Нужно обеспечить баланс между адаптацией и смягчением последствий изменения климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр окружающей среды, лесов и изменения климата Бангладеш Сэйбер Хоссейн Чоудхури, выступая на панельных дискуссиях на тему «Дорожная карта развития АБР: обновление Стратегии 2030» в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

«Предстоящая COP29 будет сосредоточена на финансовых вопросах. У нас есть новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию, реализация которой должна начаться с 2035 года.

Адаптация к климатическому изменению становится еще более важной, потому что теперь у нас есть новый фактор – потери и ущерб. Итак, первые 10 лет были смягчением последствий, следующие 10 лет - адаптацией, затем мы поняли, что не сделали достаточно и того, и другого, и теперь мы говорим о потерях и ущербе.

Мы не хотим, чтобы все свелось к повестке дня потерь и ущерба. Таким образом, чем эффективнее будет адаптация, чем больше ресурсов будет для адаптации, тем меньше будет бремя потерь и ущерба. Поэтому все, что мы инвестируем сегодня, всегда будет меньше того, что нам придется заплатить завтра. Поэтому я думаю, что здесь снова встает вопрос срочности. И я думаю, что фундаментальная проблема все еще остается: как нам сформулировать адаптацию, как мы монетизируем адаптацию, как мы оцениваем адаптацию? Как мы будем продвигать эту повестку дня, один из вопросов – это баланс между адаптацией и смягчением последствий, определение финансирования борьбы с изменением климата, а затем обеспечение более эффективной адаптации, потому что это будет становиться все более важным», - сказал он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.