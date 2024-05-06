Назначен советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Назначен новый советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Информацию об этом в понедельник Trend подтвердили в Государственном таможенном комитете.
Было отмечено, что на эту должность назначен Шамо Муршудов.
Отметим, что помимо Шамо Муршудова советниками председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана являются Мамедов Аскер и Байрамов Анар. Таким образом, число советников увеличено до трех.
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