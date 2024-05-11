Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
29 апреля
|
1,7
|
6 мая
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
7 мая
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
9 мая
|
1,7
|
3 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0019 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0082 маната и составил 1,8286 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
29 апреля
|
1,8238
|
6 мая
|
1,8297
|
30 апреля
|
1,8199
|
7 мая
|
1,8303
|
1 мая
|
1,8114
|
8 мая
|
1,8257
|
2 мая
|
1,8224
|
9 мая
|
1,8257
|
3 мая
|
1,8246
|
10 мая
|
1,8316
|
Средний курс за неделю
|
1,8204
|
Средний курс за неделю
|
1,8286
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался незменным. Средневзвешенный курс остался повысился на 0,0003 на уровне 0,0186 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
29 апреля
|
0,0183
|
6 мая
|
0,0185
|
30 апреля
|
0,0182
|
7 мая
|
0,0186
|
1 мая
|
0,0183
|
8 мая
|
0,0186
|
2 мая
|
0,0183
|
9 мая
|
0,0186
|
3 мая
|
0,0185
|
10 мая
|
0,0185
|
Средний курс за неделю
|
0,0183
|
Средний курс за неделю
|
0,0186
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0527 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
29 апреля
|
0,0523
|
6 мая
|
0,0526
|
30 апреля
|
0,0524
|
7 мая
|
0,0526
|
1 мая
|
0,0524
|
8 мая
|
0,0527
|
2 мая
|
0,0525
|
9 мая
|
0,0527
|
3 мая
|
0,0525
|
10 мая
|
0,0527
|
Средний курс за неделю
|
0,0524
|
Средний курс за неделю
|
0,0527
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