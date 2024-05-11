Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 29 апреля 1,7 6 мая 1,7 30 апреля 1,7 7 мая 1,7 1 мая 1,7 8 мая 1,7 2 мая 1,7 9 мая 1,7 3 мая 1,7 10 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0019 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0082 маната и составил 1,8286 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 29 апреля 1,8238 6 мая 1,8297 30 апреля 1,8199 7 мая 1,8303 1 мая 1,8114 8 мая 1,8257 2 мая 1,8224 9 мая 1,8257 3 мая 1,8246 10 мая 1,8316 Средний курс за неделю 1,8204 Средний курс за неделю 1,8286

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался незменным. Средневзвешенный курс остался повысился на 0,0003 на уровне 0,0186 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 29 апреля 0,0183 6 мая 0,0185 30 апреля 0,0182 7 мая 0,0186 1 мая 0,0183 8 мая 0,0186 2 мая 0,0183 9 мая 0,0186 3 мая 0,0185 10 мая 0,0185 Средний курс за неделю 0,0183 Средний курс за неделю 0,0186

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0527 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 29 апреля 0,0523 6 мая 0,0526 30 апреля 0,0524 7 мая 0,0526 1 мая 0,0524 8 мая 0,0527 2 мая 0,0525 9 мая 0,0527 3 мая 0,0525 10 мая 0,0527 Средний курс за неделю 0,0524 Средний курс за неделю 0,0527

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