Назван прогноз по налоговым поступлениям за 4 месяца в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Прогноз по налоговым поступлениям в Нахчыванской Автономной Республике за январь-апрель текущего года выполнен на 118,1 процента.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, за 4 месяца 2024 года по линии Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 63 миллиона манатов налогов.

Это на 23,3 процента или на 11,9 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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