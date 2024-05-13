Для Азербайджана большая честь принимать COP29 - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана большая честь принимать COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе учебного семинара по укреплению доверия и раскрытию потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности в рамках председательства Азербайджана в COP29.

"Решение Азербайджана о проведении COP29 обусловлено нашей твердой верой в силу международного сотрудничества в решении сложных глобальных проблем. Для нас большая честь быть выбранными в качестве страны, принимающей COP29, и мы понимаем всю ответственность, которая с этим связана. Мы признаем взаимосвязанный характер климатических проблем и считаем, что, налаживая сотрудничество и диалог в глобальном масштабе, мы сможем коллективно выработать эффективные решения," - подчеркнул он.

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