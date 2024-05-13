Климатический отчет Азербайджана о прозрачности будет представлен до COP29 - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Двухгодичный отчет Азербайджана о прозрачности (BTR) в связи с изменением климата будет представлен до COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе учебного семинара по укреплению доверия и раскрытию потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности в рамках председательства Азербайджана в COP29.

"Сейчас разрабатывается двухгодичный отчет Азербайджана о перспективах в связи с изменением климата, который будет представлен до COP29. Это наглядно демонстрирует

приверженность Азербайджана выполнению обязательств в области климата," - подчеркнула она.

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