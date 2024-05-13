Число климатических катастроф растет - Дональд Купер

БАКУ /Trend/ - Число климатических катастроф в мире растет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор Управления по отчетности Секретариата ООН по климату Дональд Купер в ходе учебного семинара по укреплению доверия и раскрытию потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности в рамках председательства Азербайджана в COP29.

"Мир стал свидетелем увеличения числа климатических катастроф, вызванных изменением климата. Эти события происходят чаще, становятся более драматичными и затратными, затрагивая все больше жизней," - подчеркнул он.

Он упомянул о важности для стран представления двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR), поскольку именно в них содержится информация о природных явлениях в каждой стране. Эти отчеты позволяют отслеживать прогресс, которого страны стремятся достичь в борьбе с изменением климата.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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