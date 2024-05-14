Сотрудники ВТБ (Азербайджан) поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны и участников блокады Ленинграда с 79-ой годовщиной Победы. Сотрудники банка лично навестили героев войны и труда и выразили им благодарность за мужество и подвиги, а также вручили цветы и подарки.

«Для ВТБ (Азербайджан) является доброй традицией навещать ветеранов Великой Отечественной Войны и труда, которые проживают в республике. Это наши герои, которые прошли через тяжелые испытания и сохранили мир для будущих поколений», - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Информацию о продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.