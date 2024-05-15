Азербайджанские продукты приветствуются в Беларуси - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Между Беларусью и Азербайджаном существуют широкие связи сотрудничества. Азербайджан экспортирует в Беларусь высококачественные фрукты и овощи, а также оливковое масло, и эта продукция приветствуется населением.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на церемонии открытия 17-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro" и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan".

Он отметил, что в выставке принимают участие 42 компании, представляющие все отрасли сельского хозяйства Беларуси.

"Это компании, производящие растениеводческую, животноводческую, ветеринарную, сельскохозяйственную технику. Беларусь экспортирует в Азербайджан тракторы, широко применяемые в сельском хозяйстве. 70 процентов тракторов, используемых Азербайджаном в сельском хозяйстве, белорусского производства. Беларусь экспортирует в Азербайджан мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты. В Баку работает 6 магазинов под белорусским брендом.

Мясо и молочные продукты, продаваемые в этих магазинах, с удовольствием покупают местные жители. Мы достигли соглашения с соответствующими структурами Азербайджана по открытию белорусских магазинов в регионах Азербайджана в ближайшем будущем", - сказал заместитель министра, подчеркнув, что еще раз приедет в Баку для участия в открытии новых магазинов.

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