2,6 миллиарда человек все еще остаются без подключения к интернету - Наталья Мочу

БАКУ /Trend/ - Согласно последним данным, 2,6 миллиарда человек все еще остаются без подключения к интернету.
Как передает в среду Trend, об этом сказала региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) для региона Содружества Независимых Государств (СНГ) Наталья Мочу на международной конференции GSMA M360 Eurasia 2024.
"Мы так много слышим о перспективах цифровой экономики, и наш генеральный секретарь на Всемирном мобильном конгрессе упоминал, что за последнее десятилетие цифровая экономика росла в 2,5 раза быстрее, чем физический ВВП", - подчеркнула она.
Региональный директор упомянула, что телекоммуникационная отрасль очень внимательно наблюдает за новыми возможностями, которые предоставляет цифровая экономика.
"Мы все следим за такими трансформационными технологиями, как 5G, космическая экономика, а также ожидаемых и прогнозируемых выгодах и росте этих отраслей в мировом ВВП", - добавила она.
Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.
На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.
Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!