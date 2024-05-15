Рабочая группа Комиссии по деловой среде вносит большой вклад в улучшение экономики Азербайджана - Карстен Манке

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа Комиссии по деловой среде и международным рейтингам вносит большой вклад в дальнейшее улучшение экономики Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал юрист и старший эксперт по правовым вопросам юридической фирмы Schmidt & Mahnke Карстен Манке на презентации дорожной карты на 2024 год и новых инициатив по внедрению улучшений и по вопросам коммуникации в сфере банкротства в бизнесе.

"Закон о несостоятельности очень важен, и современный подход заключается в том, чтобы помочь бизнесу реструктурироваться и остаться на рынке, а не просто позволить ему умереть", - сказал он.

Карстен Манке отметил, что этот подход был принят во внимание рабочей группой, что является очень мудрым решением.

"Поэтому шаги, которые рабочая группа предпринимает в этой сфере деятельности, являются логическим продолжением всех тех больших усилий, которые уже были успешно предприняты здесь, в стране, для улучшения системы правосудия и делового климата", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит очередное заседание рабочей группы «Банкротство бизнеса» Комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Секретариат Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, министерство юстиции Азербайджана, министерство экономики Азербайджана и Государственная налоговая служба при министерстве, представители Центрального банка Азербайджана, руководитель рабочей группы и другие члены, а также эксперты, привлеченные Всемирным банком, приняли участие во встрече.