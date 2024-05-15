БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол высоко оценил первый диалог высокого уровня МЭА-COP29, сообщает в среду Trend.

"Рад быть сопредседателем 1-го Диалога высокого уровня МЭА-COP29 вместе с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым", - написал на своей странице в соцсети X генеральный директор МЭА.

Он также выразил признательность лидерам в области энергетики и климата со всего мира за отличную дискуссию в ходе мероприятия.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.