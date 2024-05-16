ООН ожидает значительных результатов от COP29 - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - ООН ожидает значительных результатов от COP29 под председательством Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции GSMA M360 Eurasia 2024.

"Ожидания от COP29 огромны. Они, среди прочего, включают согласование новой коллективной финансовой цели для 195 стран, которые присоединились к конференции по климату, а также принятие отчетов о прозрачности, отражающие успехи в сокращении выбросов парниковых газов", - подчеркнула она.

Она упомянула, что COP29 совместно с правительством, частным сектором и научным сообществом позволит Азербайджану поддержать климатические амбиции и реализовать Цели устойчивого развития к 2030 году.

"Необходимо также обеспечить выполнение соглашений, достигнутых на COP28, и помнить, что COP - это не одноразовое событие, а длительный процесс, охватывающий несколько сессий под председательством разных стран, включая минувший COP28, будущие COP29 и COP30", - добавила Владанка Андреева.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз.

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