БАКУ /Trend/ - Отчет Всемирного банка "Business Ready" по Азербайджану будет обнародован в следующем году.

Об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев на заседании Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, состоявшемся сегодня, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что предварительная оценка в связи с этим отчетом началась в текущем году.

"Азербайджан будет включен в отчет Всемирного банка "Business ready" со следующего года. Была проведена предварительная оценка по улучшению бизнес-среды в соответствии с положениями отчета Всемирного банка "Business Ready". В связи с этим разработаны дорожные карты", - сказал В.Шихалиев.

Отметим, что сегодня состоялась презентация деятельности Комиссии по деловой среде и международным рейтингам и интернет-портала azranking.az. На мероприятии была представлена обширная информация о деятельности комиссии, реформаторских инициативах, разработанных в рамках комиссии, а также информация об организации деятельности рабочих групп комиссии, в том числе об утвержденных дорожных картах и планах деятельности на 2024 год.

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