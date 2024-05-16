Платежные системы должны предоставлять отчеты - гендиректор Центробанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Платежные системы и учреждения электронных денег должны предоставлять отчеты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев во время панельного заседания в рамках Fintex Summit 2024 в Баку.

"Платежные организации, учреждения электронных денег, учреждения, предоставляющие виртуальные активы, должны представлять отчетность в соответствии с новым законодательством. За последние годы было принято новое законодательство по платежным системам, разработаны различные нормативные акты", - сказал он.

По его словам, более 20 финтех-организаций уже обратилось в Центральный банк за лицензией, и в настоящее время их заявки находятся на рассмотрении.

"Как известно, контроль начинается с лицензирования. Центральный банк посредством своих систем, внутреннего контроля и других механизмов контролирует, чтобы не допускалось финансирование терроризма и отмывание денег. У Центробанка имеются требования к платежным системам и учреждениям электронных денег", - добавил он.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит "Fintex Summit 2024". Саммит в этом году посвящен теме "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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