Центральная Азия может стать чрезвычайно важным интернет-хабом - гендиректор East Telecom

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия может стать чрезвычайно важным интернет-хабом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор East Telecom Сунмин Ким на конференции GSMA M360 Eurasia 2024.

По словам гендиректора East Telecom, компания стремится улучшить связь в регионе Центральной Азии.

"Страны Центральной Азии могут использовать свое географическое расположение для развития возможностей и услуг ИКТ. Если инициатива "Цифровой Шелковый путь" будет реализована, ее влияние будет чрезвычайно мощным, а трансформация отрасли значительно ускорится. Я твердо верю, что в ближайшем будущем Центральная Азия может стать чрезвычайно важным интернет-хабом", - сказал Сунмин Ким.

Он также отметил, что East Telecom стремится стать ведущим поставщиком ИКТ в Центральной Азии.

Помимо этого, Сунмин Ким подчеркнул важность высококачественной инфраструктуры для телекоммуникационных компаний и необходимость использования передовых технологий, таких как искусственный интеллект и облачные сервисы.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку во второй раз.