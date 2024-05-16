В Азербайджане сократилось производство легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2024 года в Азербайджане было произведено 948 единиц легковых автомобилей, что на 311 единицу меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом Trend сообщили в четверг в Госкомстате.

В целом в отраслях производства машин и оборудования, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов за январь-апрель 2024 года произведено продукции на 219,4 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство машин и оборудования сократилось на 16,8 процента, производство других транспортных средств - на 27,3 процента, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 22,5 процента. За этот период производство тракторов сократилось на 20,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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