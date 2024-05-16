В Праге начал работу 18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 мая в Праге начал свою работу 18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум с участием 18 спикеров – это рекордное количество спикеров среди проведенных до сих пор форумов. После регистрации участников и приветственного кофе гости форума ознакомились с выставкой искусства и книг, представленной в холле Пражского Конгресс-Центра.

Участников форума впечатлили книги, члена Союза Писателей Азербайджана, Британского Поэтического Общества, Европейского Конгресса Писателей и основателя общества «Натаван» известной поэтессы Лейлы Бегим, а также Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской Республики Бахрама Багирзаде.

После церемонии открытия и приветственной речи модератора Теймура Ахундова, регионального менеджера Financial Chain Corporation в Чехии, форум начал свою работу. Посол Азербайджанской Республики в Чехии Адиш Мамедов, посол Турецкой Республики в Чехии Эгемен Багиш и управляющий партнер Financial Chain Corporation и председатель правления компании «Caspian Energy Club Czechia» Заур Гадиров приветствовали участников и подчеркнули важность такого мероприятия в развитии экономических отношений между странами.

Затем начал работу XVIII Международный Каспийский инвестиционный форум. Первая сессия называлась «Правовая среда: Ориентирование в сложной нормативно-правовой базе ЕС и Понимание ее влияния на бизнес, работающий внутри его границ», спикерами которой выступил Мартин Постписил, директор Департамента внешнеэкономической политики Министерства промышленности и торговли Чешской Республики, Петр Крумпханцль, экономист, советник, бывший председатель Торгово-промышленной палаты CZ-UKR и Камил Блажек, председатель Ассоциации иностранных инвестиций.

Двухдневный 18-й Международный Каспийский инвестиционный форум продолжает сессии первого дня и панельные дискуссии.

Следует отметить, что целью мероприятия является расширение деловых связей между странами, создание новых возможностей для инвестиций и сотрудничества, а также обмен идеями о бизнес-среде разных стран. Joint Bridges и Caspian Energy Club Czechia выступают организаторами форума, проводимого с участием как представителей государственных органов, так и потенциальных партнеров бизнес-среды. Платиновый спонсор – Financial Chain Corporation. Официальную поддержку оказывают посольство Азербайджанской Республики в Чехии, посольство Турецкой Республики в Чехии. Спонсорами форума выступают компании Energazer, Philips и Evintel.