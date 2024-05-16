Новая эра грузоперевозок по маршруту Север-Юг: введен в эксплуатацию терминал "Астара"

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с целью обеспечения более высоких темпов осуществления грузоперевозок по международному транспортному коридору Север-Юг успешно завершило реконструкцию терминала, расположенного в Астаринском районе Азербайджана, на этой территории Астаринским таможенным управлением Государственного таможенного комитета организован таможенный контроль. Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В рамках проведенных на терминале реконструкционных работ грузовой склад был отремонтирован в соответствии с современными стандартами и оснащен необходимой техникой для безопасного и устойчивого выполнения операций. Здесь организована круглосуточная охрана, установлены 54 камеры видеонаблюдения и решены все другие организационные вопросы. Также на терминале установлены весы для принимаемых грузов.

В терминале, расположенном на площади 5,5 гектара, совместно с Государственным таможенным комитетом создан таможенный пункт, проведен высокоскоростной интернет, установлено все необходимое оборудование. Экспедиторским компаниям здесь предоставляется новый пакет услуг – сервисы мультимодальных перевозок. Грузы, поступающие в терминал под таможенным контролем, перегружаются и быстро отправляются по назначению. Одним из главных преимуществ терминала является применение к грузовладельцам льготных тарифов на перевозку и перевалку принимаемых грузов.

По предварительным оценкам, запуск терминала "Астара" позволит увеличить транзитные грузоперевозки по маршруту Север-Юг до 10-15% к концу текущего года.

Среди грузов, принимаемых в настоящее время, основную долю занимают грузы из древесины, на долю которых приходится около 40 процентов от общего оборота. Второе место занимают грузы с зерном и зерновой продукцией, составляя 35% от общего грузооборота.

Отметим, что услуги мультимодальных перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг до сих пор осуществлялись только на терминале АЖД в городе Астара Исламской Республики Иран. Соглашение о строительстве этого терминала было подписано в 2017 году, перевалочные работы на терминале осуществляются с 2018 года. Строительные работы на терминале планируется завершить к концу этого года.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт на территории Ирана, транзитные грузы, принимаемые через оба астаринских терминала, значительно возрастут.

На терминале "Астара", работающем на территории Ирана с 2018 года, посредством ООО "Астара Терминал" в 2018-2023 годах перевалено более 2,5 млн тонн грузов. За этот период годовой объем переваленных грузов вырос более чем в 3 раза - с 211 789 тонн в 2018 году до 692 402 тонн в 2023 году. Показатели 2023 года на 48 процентов больше, чем в 2022 году. За четыре месяца 2024 года на этом терминале было перевалено 284 688 тонн грузов, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Транзитные грузоперевозки АЖД в январе-апреле 2024 года выросли на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2 миллионов 517 тысяч тонн. За аналогичный период объем грузоперевозок по коридору Север-Юг увеличился на 29 процентов по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года, до 260 тысяч тонн.

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