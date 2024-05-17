Kapital Bank рассматривает возможность размещения в ближайшее время манатных облигаций - Фарид Гусейнов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:44)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank рассматривает возможность размещения в ближайшее время манатных облигаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"Kapital Bank ставит цель активно участвовать на рынке капитала Азербайджана. Работа в этом направлении есть, и я уже могу анонсировать наши манатные облигации", - сказал он.

По его словам, ранее Kapital Bank выпустил облигации на сумму 35 миллионов долларов под 7 процентов.

"Это самая высокая доходность, когда-либо предлагаемая по долларовым облигациям. Облигации имеют номинальную стоимость 100 долларов США с периодом выплаты процентов каждые 90 дней и сроком обращения 7 лет. Размещение уже завершено.

Особо хочу отметить тот факт, что объем заказов, размещенных физическими лицами, достиг рекордного показателя в 81,8 процента по сравнению с двумя предыдущими годами. Это успешный результат в направлении привлечения физических лиц на финансовый рынок", - отметил Фарид Гусейнов.

Фарид Гусейнов подчеркнул, что Kapital Bank и раньше выпускал аналогичные облигации.

"Просто это первое публичное размещение субординированных облигаций банка. Быстрорастущие банки все чаще обращаются к субординированным облигациям для поддержки дальнейшего роста активов, поддержания коэффициента левериджа и в целом для достижения долгосрочных стратегических целей", - добавил он.

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