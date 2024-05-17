В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов дебетовых и кредитных карт - Фарид Гусейнов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов дебетовых и кредитных карт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"В прошлом году нашими клиентами было заказано около 3 миллионов дебетовых и кредитных карт, которые мы им предоставили. Около 50 процентов было сделано онлайн. Всего несколько лет назад в банке были очереди за кредитными заявками. Но сегодня 40 процентов заявок на получение кредита были поданы посредством онлайн-каналов", - отметил он.

По его словам, Kapital Bank также предоставляет клиентам альтернативные варианты оплаты в Birbank.

"Это было реализовано в рамках сотрудничества с M10. Клиенты удобно совершают оплату, перейдя в раздел "Оплата QR-кодом" от BirBank и считав стикер. Теперь даже процесс обналичивания стал проще. Как известно, можно производить обналичивание в наших банкоматах посредством мобильного приложения", - подчеркнул он.

Он упомянул, что Kapital Bank хочет быть экологически чистым банком, который работает в соответствии с концепцией зеленого банкинга, продвигая цифровые услуги.

"Вы знаете, что в этом году в нашей стране проводится мероприятие COP29. Тем не менее, шагами к оцифровке мы также показываем, что являемся частью проектов ESG, которые сегодня являются целью всего мира. Мы также включили проекты ESG в нашу стратегию комплаенса. Это позволяет нам не только повышать эффективность деятельности, но и оказывать положительное экологическое и социальное воздействие на общество", - добавил он.

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