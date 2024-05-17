В Азербайджане на агросектор приходится 12,8% выбросов в атмосферу - минсельхоз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сельскохозяйственный сектор приходится 12,8 процента выбросов в атмосферу.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана Азад Джафарли в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках предстоящей COP29.

"Это 8 миллионов тонн из 62,4 миллиона тонн выбросов в атмосферу", - сказал он.

Джафарли отметил, что сельскохозяйственный сектор в Азербайджане, наряду с другими секторами, может столкнуться со значительными рисками из-за последствий изменения климата.

При этом он добавил, что изменения климата влияют на сельское хозяйство, но, в свою очередь, и сельское хозяйство также влияет на климат.

"Более того, также актуальны для нашей страны проблемы воздействия изменения климата на водные ресурсы. Следует отметить, что в нашей стране имеется около 1,5 миллиона гектаров орошаемых земель, и поощряется использование современных ирригационных систем в сельском хозяйстве", - сказал Джафарли.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.