Huawei предлагает варианты создания надежной цифровой инфраструктуры с использованием 5G и FTTH

БАКУ/ Trend/ - Многие страны, включая Азербайджан, запустили цифровые стратегии, в которых приоритетом является создание надежной цифровой инфраструктуры с помощью 5G и Fiber to the Home (FTTH, подключение оптического волокна к дому), нацеленной на развитие гигаполисов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Huawei Carrier Business Middle East & Central Asia, Alex Xu на конференции GSMA М360 Eurasia 2024 в Баку.

"Самый эффективный способ улучшить связь - это поставить цель создания гигаполисов. Для региона у меня есть четыре предложения. Первое - это запуск сетей 5G. Учитывая широкое распространение 5G в мире, региональные рынки уже имеют хороший уровень внедрения 5G-смартфонов и осведомленности общества", - заявил он.

Он упомянул, что инвестиции в 4G - это второй вариант, который также означает инвестиции в 5G. По его словам, хороший опыт работы с 4G может еще больше усилить возможности 5G.

"Внедрение Fiber to the Home и дальнейшее совершенствование пакетов услуг до новых уровней - это следующий вариант", - подчеркнул Алекс Ху.

Он также добавил, что последний вариант - это развитие новых возможностей. Высокоскоростные сети 5G и волоконно-оптические сети создадут больше возможностей для информационно-коммуникационных технологий, таких как фиксированный беспроводной доступ, частные линии и частные сети.

"Это потребует применения разнообразного опыта и, возможно, новых партнерских отношений", - заключил он.

Отметим, что международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024 состоялась в Баку с 15 по 16 мая. На мероприятии присутствовали ведущие эксперты, представители банков, руководители мобильных операторов, IT-корпораций, высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia прошла в Баку уже во второй раз.