АБР высоко оценивает председательство Азербайджана в COP29 - Кэндис МакДейган

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития высоко оценивает председательство Азербайджана в COP29.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказала директор офиса Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган на проходящем в Баку форуме "Усиление амбиций, реализация действий: COP29 Устойчивый бизнес-форум".

"Азиатский банк развития высоко оценивает Азербайджан как принимающую страну, председателя и делегата COP29. За 30 лет страна достигла очень многого", - сказала она.

По ее словам, превращение Азербайджана в "зеленый" хаб меняет представление о нем как об исключительно углеводородной стране.

Она отметила, что АБР финансирует множество инфраструктурных проектов, и в настоящее время участвует в финансировании проектов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.