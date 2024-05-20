Азербайджан считает важным участие Таджикистана в COP29 - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан считает важным участие Таджикистана в COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

"Как вы знаете, в ноябре в Баку состоится мероприятие COP29, следующая климатическая конференция ООН. Хотя природные ресурсы продолжают играть решающую роль в экономике Азербайджана, страна привержена охране окружающей среды. Мы считаем важным участие наших коллег из Таджикистана на этой единственной по своей значимости и масштабу платформе, и приглашаем их снова посетить Баку по случаю этого события", - сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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