Таджикистан и Азербайджан обладают потенциалом для увеличения взаимного товарооборота - Юсиф Абдуллаев

БАКУ/Trend/ - Таджикистан и Азербайджан обладают потенциалом для увеличения взаимного товарооборота.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

"У Таджикистана и Азербайджана есть огромный потенциал для увеличения взаимного товарооборота. Надеюсь, что этот форум поможет экономическим отношениям выйти на новый уровень", - сказал он.

Ю.Абдуллаев подчеркнул, что Агентство по инвестициям Таджикистана и AZPROMO активно развивают сотрудничество.

Он также упомянул, что по итогам форума планируется подписание ряда документов.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2023 году составил 6,127 миллиона долларов США, что на 2,98 процента больше по сравнению с 2022 годом (5,949 миллиона долларов).

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