Таджикистан и Азербайджан подписали ряд документов о сотрудничестве (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Азербайджан подписали 7 документов о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend, документы были подписан в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

В частности, были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничесте между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и Anglo Asian Mining;

2. Меморандум о взаимопонимании между Государственным промышленно-экспортным банком Таджикистана "Саноатсодиротбонк" и Фондом развития предпринимательства Азербайджана;

3. Протокол о намерениях о сотрудничестве в сфере инноваций в сельском хозяйстве между Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджана и Государственным унитарным предприятием "Центр цифровизации и повышения квалификации кадров сельского хозяйства" министерства сельского хозяйства Таджикистана;

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ОАО "Талко" и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания";

5. Меморандум о взаимопонимании между Конструкторским центром проектирования новых промышленных технологий при министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана и ЗАО "Baku Steel Company";

6. Меморандум о расширении сотрудничества между ООО "Авесто Групп" Таджикистана и ООО "Азкомпозит";

7. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между таджикской компанией "Tour TJ" и ООО "Turizm.az".

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