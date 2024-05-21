«Financial Chain Corporation» и Общественное объединение «Молодые бухгалтеры» организовали форум в Шуше

БАКУ /Trend/ - На этот раз финансисты собрались в Шуше на форуме под названием "Государство с сильной экономикой способно на все". Форум, организованный совместно Financial Chain Corporation и Общественным объединением «Молодые бухгалтеры», посвящен Карабаху глазами финансистов и теме развития освобожденных от оккупации регионов.

Приветствуя участников форума со вступительной речью, заместитель генерального директора FCHAIN ​​Валид Гусейнов и председатель Общественного союза молодых бухгалтеров Солмаз Алиева выразили большую гордость за то, что они находятся в нашем освобожденном Карабахе, и глубоко чтят память наших храбрых сыновей и дочерей, погибших за эту победу.

Спикерами форума выступили Мирали Кязимов, заместитель начальника Учебного центра Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, Мехди Бабаев, директор Бакинского информационного центра, Мехрибан Иманова, директор Финансового учебного центра. при Министерстве финансов Нахчыванской Автономной Республики, Кямран Багырзаде, директор филиала по работе с региональными проектами и мониторингу КОБИА, Ахмед Ахмедов, начальник управления налоговой политики Государственной налоговой службы. В ходе своих выступлений они привлекли внимание к вопросам развития образования на освобожденных территориях, налоговой политики, привлечения финансовых потоков на эти территории и перспективам развития предпринимательства в целом.

В завершение мероприятия участникам форума были вручены сертификаты.