Maersk о необходимости упрощения процедур и внедрения цифровых технологий в рамках Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Координация и сотрудничество между всеми государствами-членами Среднего коридора имеют важное значение.

Об этом Trend сказал менеджер по развитию бизнеса в регионе Центральной Азии и Кавказа Maersk Ираклий Данелия.

"Мы приветствуем любую инициативу, которая способствует четкой координации перевозок по Среднему коридору. Это поможет упростить административные и бумажные процессы, сократив потенциальные задержки при транзите грузов на пограничных и таможенных пунктах в каждой стране. Будучи мультимодальным коридором, он по своей сути сложен. Поэтому любое дополнительное упрощение процессов будет способствовать его развитию", - отметил он.

По его словам, упрощение этих административных процедур имеет решающее значение.

"Азербайджан, Казахстан и Грузия активно работают над улучшением Среднего коридора. Однако ни одна из этих стран не может решать проблемы самостоятельно. В Средний коридор входят несколько стран, что делает координацию жизненно важной для достижения ощутимых результатов на благо всех", - подчеркнул он.

Представитель Maersk упомянул, что Средний коридор обеспечит прочные позиции в логистической системе Запад-Восток и наоборот, способствуя беспрепятственной торговле между регионами.

"Как глобальная логистическая компания, мы стремимся поддерживать цифровизацию по всему миру. В течение последних двух лет мы активно внедряли цифровые решения в наши платформы в разных регионах. В настоящее время мы сосредоточены на разработке комплексных решений, а это означает, что мы будем осуществлять доставку грузов от места происхождения товара, например, фабрики или фермы, до конечного пункта назначения, будь то Казахстан или любая другая страна Центральной Азии. Как компания Maersk, мы специализируемся исключительно на доставке контейнерных грузов. Поэтому мы сотрудничаем с грузовладельцами, транспортными и логистическими компаниями на местном уровне для обработки уже упакованных грузов. Кроме того, мы активно поощряем экспортеров в регионе к контейнеризации и переработке своих сыпучих грузов, подчеркивая преимущества контейнеризации", - заключил он.