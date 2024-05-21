Кэшбэк за бесконтактные платежи Digital картой Халг Банка!

БАКУ /Trend/ - Халг Банк запускает новую кампанию для держателей цифровых карт, во время которой осуществляя бесконтактные Apple Pay/Google Pay платежи Digital картой можно зарабатывать кэшбэк до 15 манат. Таким образом, клиенты смогут заработать 1, 2, 3, 4 и 5 AZN от первых 5 операций. Минимальная сумма каждой оплаты составляет 10 AZN.

Кампания действует до 20 июня.

Digital Card - цифровая дебетовая карта Халг Банка для пользователей XalqOnline. Создать и активировать карту можно в приложении XalqOnline. С помощью Digital Сard можно быстро и удобно совершать онлайн-платежи, а также бесконтактные безналичные платежи, добавляя карту в кошельки Google Pay и Apple Pay. Карта предоставляется бесплатно в валюте AZN сроком на 1 год.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.