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Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов о сотрудничестве

Экономика Материалы 21 мая 2024 14:02 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов о сотрудничестве

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Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
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ГУБА/ Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов о сотрудничестве.

Как передает во вторник Trend, подписание состоялось в ходе II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

В частности, были подписаны следующие документы:

1 . Меморандум о взаимопонимании между г. Термез (Узбекистан) и г. Билясувар (Азербайджан) о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;

2. Меморандум о взаимопонимании между г. Наманган (Узбекистан) и г. Мингячевир (Азербайджан) о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;

3. Меморандум о взаимопонимании между г. Гулистан (Узбекистан) и г. Физули (Азербайджан) о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.

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