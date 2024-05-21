Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном - Лазиз Кудратов (ДОПОЛНЕНО)

(Дополнено, первая версия опубликована в 13:44)

ГУБА /Trend/ - Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в рамках II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Сейчас активно развивается пакет совместных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном и эти проекты дадут эффект в росте товарооборота. Это проекты в области текстиля, шелка, сельского хозяйства, производства бытовой техники и строительных материалов", - сказал он.

Лазиз Кудратов отметил, что сейчас Узбекистан также планирует нарастить импорт из Азербайджана полимерной продукции.

"Существенный рост идет от грузопотока через Азербайджан, и Узбекистан нацелен на то, чтобы перевезти минимум 1 миллион тонн грузов через Азербайджан", - добавил он.