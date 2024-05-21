Азербайджано-узбекская инвестиционная компания планирует реализацию ряда проектов - гендиректор

ГУБА /Trend/ - Азербайджано-узбекская инвестиционная компания планирует реализацию более 10 проектов.

Об этом сказал Trend во вторник генеральный директор Азербайджано-узбекской инвестиционной компании Назим Гаджиев в кулуарах II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Есть как проекты азербайджанских компаний в Узбекистане, так и проекты узбекских компаний в Азербайджане, и некоторые из них мы начнем осуществлять в этом году", - сказал Гаджиев.

По его словам, эти проекты важны с точки зрения импортозамещения, в стратегических отраслях и также они социально значимые.

"Мы работаем над проектами в сферах производства продуктов питания, текстиля, в области финансового лизинга, а также есть проект частной школы", - добавил генеральный директор.