Названы расходы в сфере социальной защиты из госбюджета Азербайджана за 2023 год

БАКУ /Trend/ - В 2023 году из государственного бюджета Азербайджана на социальную защиту и социальное обеспечение было израсходовано 4 миллиарда 281 миллион 452 тысячи 49 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом отмечено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Так, на социальную защиту было израсходовано 474 миллиона 39 тысяч 972 маната, на социальное обеспечение - 5 миллионов 672 тысячи 694 маната, на прикладные исследования в области социальной защиты и социального обеспечения - 15 тысяч 791 манат, на другие предприятия и мероприятия в сфере социальной защиты и социального обеспечения - 3 миллиарда 801 миллион 723 тысячи 592 маната.

В целях балансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты выделенные средства на финансирование обязательств государственного бюджета составили 1 миллиард 467 миллионов 770 манатов.

Отметим, что исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год предлагается утвердить в сумме доходов 35 миллиардов 236 тысяч 394,3 тысячи манатов, а расходов - 36 миллиардов 457 тысяч 956,1 тысячи манатов.

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