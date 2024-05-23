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Закон об исполнении госбюджета на 2023 г. рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана

Экономика Материалы 23 мая 2024 14:40 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает Trend, законопроект обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В заседании участвовали председатель комитета Таир Миркишили, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты и другие участники.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год предлагается утвердить в размере 35 236 394,3 тыс. манатов, расходы - 36 457 956,1 тыс. манатов.

После обсуждения законопроект был рекомендован на пленарное заседание.

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