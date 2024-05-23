Названы доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана за 2023 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год составили 35 миллиардов 236 миллионов 394,3 тысячи манатов.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в законе "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Расходы подтверждены в сумме 36 миллиардов 457 тысяч 956,1 тысячи манатов.

Отметим, что законопроект обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В заседании приняли участие председатель комитета Таир Миркишили, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты парламента Азербайджана и другие участники.

После обсуждения законопроект был рекомендован на пленарное заседание.

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